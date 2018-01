Le budget de l'Assemblée nationale pour 2018 relevé de 17 millions d'euros

Le budget de l'Assemblée nationale pour 2018 a été porté à 567 millions d'euros, soit une augmentation de quelque 17 millions, notamment en raison de l'augmentation de l'enveloppe pour rémunérer les collaborateurs parlementaires, a-t-on appris jeudi de source parlementaire.



Plus haute instance collégiale du Palais Bourbon, le bureau a adopté mercredi ce budget rectificatif, qui porte les dépenses totales à 567,35 millions euros.



Pour financer cette hausse, "le prélèvement sur les disponibilités de l'Assemblée nationale (ses réserves de quelque 270 millions d'euros, ndlr) serait porté à 45,55 millions d'euros, soit une augmentation de 17,09 millions d'euros par rapport au budget initial (+60,1 %)", précise le compte-rendu de la réunion, publié sur le site de l'Assemblée.



L'essentiel des ressources de l'Assemblée provient d'une dotation sur le budget de l'Etat, qui s'élève pour 2018 à près de 518 millions d'euros.



Le bureau de l'Assemblée a décidé mercredi de revaloriser de 10 % l'enveloppe pour la rémunération des collaborateurs, la portant de 9.618 à 10.581 euros, à compter du 1er janvier. Cela entraîne quelque 10 millions d'euros de dépenses supplémentaires annuelles.



En outre, à la suite de la réforme des frais de mandat, le bureau a fixé à 1.400 euros par an le plafond de la prise en charge directe par l'Assemblée des honoraires des experts-comptables auxquels les députés peuvent confier la tenue et la vérification de leurs frais. (afp)