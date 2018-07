Le braqueur en fuite Redoine Faïd repéré à Sarcelles

En cavale depuis le 1er juillet dernier, Redoine Faïd a été localisé dans le Val d'Oise mardi, après avoir abandonné une voiture chargée d'explosifs sur le parking d'un supermarché.



Selon les informations de BFMTV, Redoine Faïd, échappé de prison le 1er juillet, a été filmé par une caméra de vidéosurveillance d'un parking de supermarché mardi à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Une voiture transportant des explosifs a été retrouvée sur ces lieux mardi soir. Le braqueur a été filmé en train de prendre la fuite après avoir abandonné ce véhicule.



Mardi soir, une voiture qui transportait des explosifs dans son coffre avait été retrouvée dans le parking d'un centre commercial à Sarcelles. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout était parti d'un banal contrôle routier, en milieu d'après-midi. "Les gendarmes ont voulu contrôler des personnes à bord d'une voiture qui observaient une station-service à Piscop. Ils se sont soustraits au contrôle et ont fui en direction de Sarcelles", a-t-on indiqué.



Une poursuite s'était alors engagée alors avec les gendarmes, rejoints par une équipe de la BAC. Le véhicule, une Renault Laguna, s'était engouffré dans le parking souterrain du centre commercial "My place" à Sarcelles, et ses deux passagers avaient pris la fuite à pied, abandonnant sur place la voiture.