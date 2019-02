Le boycott au Maroc des produits du groupe Danone pèse sur ses résultats annuels

Le boycott des produits du groupe alimentaire français Danone au Maroc a pesé sur ses ventes et sa rentabilité en 2018, a indiqué mardi le groupe.



Le bénéfice net du groupe a chuté de 4,1% en 2018, à 2,35 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires stagnait à 24,65 milliards, avec un recul des ventes de 2,1% au quatrième trimestre 2018, plombé notamment par une chute de 35% au Maroc.



Une campagne contre la "cherté de la vie" visant les stations-service Afriquia, l'eau minérale Sidi Ali et le lait Danone, accusés de positions hégémoniques, a remporté une large adhésion en 2018 au Maroc.



Lancée en avril sur les réseaux sociaux, de manière anonyme, la campagne a été très suivie, obligeant Centrale Danone - détenu à 99,68% par le groupe français - à opérer une baisse d'environ 10% sur certaines briques de lait pasteurisé et à créer un "format économique" pour tenter de redresser la barre.



En 2018, l'effet du boycott sur les ventes au Maroc "a été de -178 millions d'euros par rapport aux ventes de 2017, provenant aux deux tiers d'un manque à gagner sur les ventes de lait et à un tiers d'un manque à gagner sur les produits laitiers", indique Danone dans un communiqué.



Suivant la même méthode, l'effet du boycott représente une diminution de 43 millions d'euros sur la rentabilité du groupe par rapport à 2017, incluant l'effet des actions de promotion dans le pays pour retrouver la croissance.



"Nous retrouvons des parts de marché dans le lait et les produits frais" au Maroc, a affirmé la directrice générale finances, Cécile Cabanis, lors d'une conférence téléphonique, mais elle ne s'attend pas à un retour de la croissance avant "la fin de l'année" 2019.