Le boxeur ukrainien Vasyl Lomachenko nouveau champion léger WBC

L'Ukrainien Vasyl Lomachenko a remporté la ceinture WBC des légers en s'imposant, samedi, sur le britannique Luke Campbell à l'O2 Arena de Londres.



Le boxeur de 31 ans, déjà titulaire des ceintures WBA et WBO dans la même catégorie, a remporté la rencontre aux points 119-108, 119-108, 118-108, à l'issue de la 12e et dernière reprise.



Luke "cool hands" Campbell, bien aidé par sa plus grande allonge, a finalement offert une résistance à la hauteur de l'explosivité de "The Matrix" Lomachenko.



Il ne manque plus que la ceinture IBF au boxeur ukrainien pour réunifier l'ensemble des titres des poids légers.