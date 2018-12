Le boxeur Adonis Stevenson sorti du coma, selon sa compagne

"Contrairement à certaines informations qui ont fait l'objet de fuites dans les médias, je veux clarifier qu'Adonis est réveillé", a affirmé sa conjointe Simone God, dans un communiqué cité par plusieurs médias québécois.



Mme God ajoute que le boxeur est en train de "récupérer de sa blessure en compagnie de sa famille et de son équipe médicale", sans toutefois préciser quand il est sorti du coma.



Un porte-parole du CHU de Québec, joint par l'AFP, a indiqué ne pas être en mesure de confirmer pour le moment les informations sur l'état de santé du boxeur.



Mais son promoteur Yvon Michel a écrit "GRANDE NOUVELLE" sur son compte twitter, indiquant qu'il venait de "parler à Mme God" et que "les choses ont énormément évolué".



Le boxeur d'origine haïtienne et père de cinq enfants avait remis en jeu le 1er décembre pour la dixième fois son titre WBC des mi-lourds, conquis en juin 2013 face à l'Américain Chad Dawson.



Il avait été dominé presque de bout en bout par Gvozdyk. Leur duel avait été arrêté par l'arbitre à la 11e des 12 reprises et Stevenson avait été hospitalisé après le combat.