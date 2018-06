Le beau-frère du roi d'Espagne, Iñaki Urdangarin, incarcéré

Le beau-frère du roi d'Espagne, Iñaki Urdangarin, a été incarcéré lundi après sa condamnation pour détournement de fonds à cinq ans et 10 mois de prison, épilogue derrière les barreaux d'une affaire qui a terni l'image de la monarchie espagnole.



Ex-handballeur deux fois médaillé de bronze aux Jeux olympiques avec l'Espagne, le mari de l'infante Cristina s'est présenté vers de 08H00 (06H00 GMT) à la prison de Brieva, une localité située à une centaine de kilomètres au nord de Madrid, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'administration pénitentiaire.



Comme les autres condamnés en liberté, Urdangarin, 50 ans, a pu choisir lui-même l'établissement dans lequel effectuer sa peine à condition de s'y rendre volontairement.



La prison choisie par le beau-frère de Felipe VI est un petit établissement d'une capacité d'accueil de 162 personnes, réservé principalement aux femmes mais disposant d'un pavillon pour les hommes, qui était jusqu'à son arrivée inoccupé.



Après sa condamnation en appel mardi, la justice lui avait donné jusqu'à lundi soir à minuit (22H00 GMT) pour se rendre en prison.



Le feuilleton judiciaire entamé au début des années 2010 et qui a terni l'image de la monarchie espagnole se finit donc derrière les barreaux pour l'ex-"gendre idéal" de l'ancien roi Juan Carlos.



Urdangarin avait été condamné en première instance en février 2017 par le tribunal de Palma de Majorque (archipel des Baléares) à six ans et trois mois de prison pour avoir détourné entre 2004 et 2006 avec un associé des subventions attribuées à la fondation à but non lucratif Noos qu'il présidait.



Une peine légèrement revue à la baisse à cinq ans et dix mois en appel par la Cour suprême de Madrid.



Urdangarin dispose toujours d'un recours possible devant le tribunal constitutionnel, qui n'est toutefois pas suspensif pour les peines supérieures à cinq ans, selon la jurisprudence observée jusqu'ici par cette instance.