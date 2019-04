Le Zimbabwe lance un appel à l’aide pour faire face aux effets de la sécheresse

Le Zimbabwe vient de demander aux donateurs locaux et étrangers 613 millions de dollars d’aide pour gérer la crise humanitaire qui affecte le pays après une grave sécheresse et un cyclone qui a dévasté l’est du pays.



Environ 300 millions de dollars d’aide sont nécessaires pour l’alimentation, tandis que le reste du montant devra financer les travaux de réparation des infrastructures de base détruites au passage du cyclone Idai, a indiqué le ministère zimbabwéen de l’Information.



La sécheresse provoquée par El Nino a réduit les cultures à travers le Zimbabwe et laissé environ un tiers de ses 15 millions d’habitants dans une grave crise alimentaire.



La situation s’est aggravée suite au cyclone Idai qui a balayé en février dernier le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi, faisant des centaines de morts. (MAP) AO