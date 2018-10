Le Vietnam et le Japon construisent un satellite pour la prévention des catastrophes naturelles

Des ingénieurs vietnamiens et japonais construisent un satellite qui facilitera les efforts de prévention des catastrophes naturelles au Vietnam, a indiqué jeudi le Centre spatial national du Vietnam (VNSC).



Le satellite LOTUSat-1 est fabriqué au Japon dans le cadre du projet de prévention des catastrophes naturelles et des changements climatiques entrepris par le VNSC.



Le satellite utilisera des capteurs des ondes radio pour observer la Terre ce qui va lui permettre de fonctionner 24h/24, contrairement aux satellites utilisant des capteurs optiques, qui ne peuvent fonctionner qu'à la lumière du jour.



Une fois en orbite, le satellite couvrirait l’ensemble du territoire vietnamien et son action de prévention contribuerait à réduire de 10% les dégâts causés par les catastrophes naturelles.



Le Vietnam avait lancé le Vinasat 1 en 2008, le Vinasat 2 en 2012 et le VNRedSat 1 en 2013. Les deux premiers satellites sont des satellites de télécommunications, le troisième est un satellite d'observation optique.



Un autre satellite construit par des ingénieurs vietnamiens, le MicroDragon, devrait être lancé d'ici la fin de cette année.