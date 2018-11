Le Vietnam et la France signent des accords pour 10 milliards d’euros

Conclus par des entreprises françaises et vietnamiennes, ces accords portent notamment sur l’acquisition de 50 Airbus A321neo par la compagnie aérienne vietnamienne low-cost VietJet, la formation, l'administration en ligne, la santé, la lutte contre le changement climatique et l'énergie.



Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec M. Philippe, le Premier ministre vietnamien a mis en avant la profondeur des relations bilatérales entre le Vietnam et la France, mettant l’accent sur la détermination du Vietnam à approfondir le partenariat stratégique pour servir les intérêts des deux pays.



M. Phuc a indiqué que 2018 a été une année charnière dans les relations entre le Vietnam et la France marquée par des visites de haut niveau, rappelant à cet égard la visite en France en mars dernier du secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la République, Nguyen Phu Trong.



Il a par ailleurs affirmé l’importance de la collaboration économique qui est une priorité des relations bilatérales, appelant à accélérer la mise en œuvre des grands projets communs et de renforcer les relations entre le Vietnam et l'Union européenne.



Pour sa part, le Premier ministre français, Edouard Philippe, a salué le développement du Vietnam et ses politiques économiques pertinentes qui lui ont valu une croissance moyenne de 7% par an, ajoutant que le pays d’Asie du Sud-Est dispose de l’économie la plus dynamique dans la région et en Asie.



M. Philippe a également assuré le Vietnam du soutien de la France à la ratification rapide de l’accord de libre-échange Vietnam-UE, notant que son pays est engagé à maintenir et consolider la coopération au développement avec le Vietnam dans l’avenir.



Avant sa rencontre avec le Premier ministre vietnamien, M. Philippe s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la république, Nguyen Phu Trong, et la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.



La visite de deux jours d’Edouard Philippe au Vietnam, qui intervient dans le cadre de la célébration du 45 ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 5 ème anniversaire du partenariat stratégique bilatéral, le mènera également sur le site de la bataille de Dien Bien Phu et à Ho Chi Minh-Ville.