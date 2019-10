Le Venezuela soutient "une solution politique négociée" à la question du Sahara

Le Venezuela a exprimé, mercredi devant la 4ème Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, son soutien à "une solution politique négociée" sur la base des résolutions des Nations-Unies pour mettre fin au différend artificiel autour du Sahara marocain.



"Le Venezuela continue de soutenir une solution négociée pour le règlement de la question du Sahara dans le cadre des résolutions des Nations Unies", a déclaré le représentant du Venezuela devant la Commission.



A cet égard, le diplomate vénézuélien a souligné qu'"il est nécessaire d'intensifier les efforts des Nations-Unies et de son Secrétaire général pour accélérer la recherche d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara".



"Une solution politique à ce différend, sur la base de la coopération, contribuera à la stabilité et la sécurité de la région et à de plus grandes opportunités pour ses peuples", a-t-il conclu.