Le Var en vigilance orange pour orages et pluies/inondations

Le Var passe en vigilance orange pour orages et pluies/inondations, rejoignant les quatre départements du Sud - l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère - déjà en alerte depuis mardi, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 06h00.



L'épisode méditerranéen a commencé avec des pluies d'intensité modérée: localement 30 mm en Lozère, 45 mm dans le Var en 4 heures.



Ces pluies orageuses seront "soutenues toute la journée" et se renforceront dans l'après-midi "notamment sur le relief cévenol où les cumuls sont à surveiller", préciset Météo-France.



Dans le Var, l'épisode pourra être "intense en soirée" et le département reste en vigilance orange pour une "forte crue prévue sur la Nartuby", un affluent du fleuve Argens dans lequel il se jette au niveau de la commune du Muy.



Les cumuls attendus sont de l'ordre de 100 à 150 mm, localement 200 mm sur le relief cévenol, plus faibles ailleurs, avoisinant les 50 à 120 mm, excepté sur l'ouest de l'Aveyron où ils seront moins élevés.



Un fort vent d'autan devrait souffler en rafales, entre 80 et 100 km/h, de la Montagne noire, aux monts de Lacaune, dans le Massif central et le sud de l'Aveyron.