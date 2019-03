Le Tunisien Khaled Babou élu nouveau président de Rugby Afrique

Khaled Babbou, qui succède ainsi au Marocain Aziz Bougja, a été désigné à la tête de Rugby Afrique (ancienne confédération africaine de rugby) après le désistement de son rival, le président et chef du conseil d'administration de Ghana Rugby, Herbert Mensah.



Comme prévu, le Marocain Nacer Bougja, frère de l’ancien président de Rugby Afrique, Aziz Bougja, fait son entrée au comité exécutif de la confédération africaine de la discipline.



Dans une déclaration à la MAP, Nasser Bougja, a souligné que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire se sont déroulées dans de bonnes conditions, faisant savoir que l’AGE a connu deux modifications statutaires importantes.



La première est relative à l’introduction de deux femmes au comité exécutif de Rugby Afrique, et l’augmentation du nombre de membres du comité exécutif de 09 à 11 membres.



La deuxième modification concerne la création de statut de président d’honneur en la personne d’Aziz Bougja.



Cette AG a connu la participation de 35 pays en plus de la Fédération internationale de rugby (World Rugby), la Fédération française, la Fédération sud-africaine, la Fédération italienne, la Fédération espagnole, la Fédération portugaise et la fédération roumaine de cette discipline.



Au programme de cet événement figurent aussi des sessions de formation et des réunions du comité exécutif visant à revoir les compétitions, examiner les cas de fédérations africaines, qui connaissent des difficultés, telles que la fédération namibienne, botswanaise, camerounaise et mauritanienne, et examiner toute la partie budgétaire au titre de l’année 2019, notamment en ce qui concerne le financement de l’ensemble des compétitions organisées par Rugby Afrique.