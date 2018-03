Le Tour de France 2020 partira de Nice

Le Tour de France partira de Nice en 2020, ont annoncé lundi les organisateurs de la plus grande épreuve cycliste du monde.



L'annonce a été faite conjointement à Nice par Christian Estrosi, maire de Nice et président délégué de la région, et par le directeur du Tour Christian Prudhomme. Le Tour de France s'était déjà élancé de Nice en 1981.