Le TGV marocain entré en phase de pré-exploitation (ministre)

Depuis le 19 juin dernier, le train à grande vitesse (TGV) reliant Tanger à Casablanca est entré en phase de pré-exploitation, a affirmé, lundi à Rabat, le secrétaire d'Etat chargé du transport, Mohamed Najib Boulif.



En réponse à une question orale sur "le rythme des travaux du projet de TGV", posée par le groupement parlementaire du PPS à la chambre des représentants, M. Boulif a fait savoir que "cette étape ne prendra pas beaucoup de temps et son rôle est avant tout de garantir toutes les conditions nécessaires".



Le secrétaire d'Etat a indiqué que la mise en service commercial interviendra au terme de la période de pré-exploitation et à l’issue de l’homologation et de la certification de la ligne par un cabinet d’audit international spécialisé, relevant que le 4 mai dernier, le train d’essai conduit a atteint la vitesse de 357 km/h entre Tanger et Kénitra, établissant ainsi le record de vitesse sur des lignes ferroviaires au sein du continent africain.



L'Office national des chemins de fer (ONCF) avait précisé que l’offre commerciale est en cours de finalisation en vue de l’entrée en exploitation commerciale du projet du Train à Grande Vitesse durant le dernier trimestre 2018, notant que cette offre commerciale se traduira par une gamme tarifaire diversifiée et une politique de services rénovée offrant un plan de desserte étoffé et un système d’information voyageurs novateur.



Parallèlement, les travaux relatifs aux nouvelles gares de la Ligne à Grande Vitesse de Tanger, de Kenitra, de Rabat-Agdal et de Casa-Voyageurs, sont actuellement au stade d’achèvement pour être également au RDV, en tant que véritables lieux de vie et repères urbains, assure la même source.



Afin de réussir cette entrée en service, l’ONCF annonce avoir mis en place une nouvelle organisation opérationnelle depuis début juillet 2018.