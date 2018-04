Le Suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, est mort à 28 ans

Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat, selon un communiqué de son agent qui n'a pas précisé la cause du décès.



"C'est avec un profond chagrin que nous annonçons la mort de Tim Bergling, aussi connu sous le nom d'Avicii", a annoncé son agent.



Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, il était notamment connu du grand public pour son tube "Wake Me Up" avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.



Le Suédois a collaboré avec des artistes d'horizons différents comme Madonna, Coldplay ou David Guetta, et s'est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon "DJ Magazine", la référence en la matière.



"Tellement triste... Tellement tragique", a commenté la reine de la pop Madonna sur Instagram.



"Le monde a perdu un musicien incroyablement talentueux", a réagi la star française David Guetta, qui a publié sur son compte Twitter une photo de lui avec Avicii. "Merci pour tes belles mélodies et pour le temps que nous avons partagé au studio, à jouer ensemble en tant que DJ, ou simplement en savourant la vie en tant qu'amis", a-t-il ajouté.



Le musicien suédois était "une âme belle, passionnée et extrêmement talentueuse, qui avait encore tant de choses à faire", lui a rendu hommage le Britannique Calvin Harris, le DJ le mieux payé du monde l'an dernier selon Forbes.



Charlie Puth, autre grand nom de la pop, a réagi en rendant hommage à "l'homme qui (lui) a ouvert les yeux sur ce à quoi la production de musique pourrait un jour ressembler".



Deadmau5, un autre DJ de renom qui s'était moqué de la retraite précoce d'Avicii, a présenté sur le réseau social "ses condoléances les plus sincères".



"Toute moquerie mise de côté, personne ne peut nier ce qu'il a apporté à la dance, et je suis très fier de lui", a-t-il ajouté.



Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool.



Il avait ainsi dû annuler des représentations en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice.



Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant qu'il se rangeait des platines et ne mixerait plus sur scène.



"J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers concerts", avait-il écrit en justifiant cette décision par l'envie de faire "plus (de choses) de (sa) vie".



"La scène c'était pas pour moi", avait-il expliqué par la suite au magazine Billboard.







Avicii, qui a été l'une des stars de l'électro les mieux payées pendant des années, avait notamment gagné près de 15 millions de dollars en 2016, selon le magazine Forbes.



Il était "l'un des plus grands noms de la musique d'aujourd'hui en Suède", a commenté le Premier ministre suédois Stefan Lofven.



Le prince suédois Carl Philip et son épouse Sofia, qui lui avaient demandé de faire le DJ à leur mariage en 2015, ont rendu hommage à une "belle personne" qu'ils ont "admirée".



Fils de l'actrice populaire suédoise Anki Lidén, Avicii avait sorti ses premiers titres en 2010 avant de connaître une ascension fulgurante.



Son tube "Levels", sorti en 2011 et construit notamment autour d'un sample de la chanteuse de soul américaine Etta James, lui a notamment valu deux nominations aux Grammys.



Son nom de scène venait du mot sanskrit désignant un des cercles de l'enfer bouddhiste, auquel il a rajouté un "i" pour des raisons stylistiques.



En 2013, lors d'une interview avec le service de streaming Spotify, il avait expliqué ce qu'il voulait faire dans 10 ans.



"La même chose j'espère, même si je ne jouerai plus autant en live, peut-être en produisant plus".