Le Sommet arabe extraordinaire intervient sur fond de menaces graves et sans précédent (Chefs d'Etat)

Pour sa part, le président palestinien, Mahmoud Abbas a fait part de sa ferme condamnation des attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite et le sabotage des navires près des eaux territoriales des Emirats arabes unis.



Par ailleurs, il a salué les résolutions du sommet arabe tenu en mars dernier à Tunis et celles du sommet arabe d'avril 2018 à Dhahran, lesquelles décisions ont affirmé à l'unanimité le rejet des décisions de l'administration américaine concernant Al Qods, les réfugiés, les frontières et la colonisation et l'appui constant de l'initiative de paix arabe visant l'indépendance de l'Etat de la Palestine sur la base des frontières de juin 1967 avec Al Qods comme capitale, la libération des détenus et la résolution de toutes les questions du statut final à leur tête la question des réfugiés. A cet égard, le président Abbas a réitéré son rejet des tentatives américaines visant à donner de la légitimité juridique et internationale à l'initiative, appelée accord du siècle, ainsi que son rejet du principe de la prospérité contre la paix en lieu et place de la terre contre la paix, renouvelant par la même occasion son appel pour la mise en place d'un réseau de soutien financier pour aider l'autorité palestinienne à faire face au blocus israélien et américain.



Pour sa part, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a souligné que la Oumma arabe est confrontée à de grands défis sécuritaires, notant que les ingérences étrangères à travers l'armement des groupuscules ont engendré de la destruction et des guerres. Dans ce sens, il a exprimé l'appui de son pays au Royaume d'Arabie saoudite.



De son côté, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, a noté que les milices houtis, appuyés par l'Iran, ont dépassé les lignes rouges, estimant que la menace de la sécurité maritime et des voies commerciales constitue une escalade dangereuse.



Le sommet arabe extraordinaire a été précédé par un sommet des Etats membre du Conseil de coopération du Golfe.



L'ordre du jour de ce sommet comprend notamment l'examen des attaques perpétrées contre des navires de commerce dans les eaux territoriales de l'Etat des Emirats Arabes Unis et deux stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite, en plus des répercussions de ces événements sur la paix et la stabilité régionale.