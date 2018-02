Le Sénégal et la France signent plusieurs accords de coopération

Le Sénégal et la France ont signé, vendredi, plusieurs accords de coopération portant, entre autres, sur la création d'un campus franco-sénégalais à Diamniadio (près de Dakar) et "une commande ferme" de deux avions A330 nouvelle version au profit de la compagnie nationale sénégalaise "Air Sénégal".



Les accords ont été paraphés au palais présidentiel à Dakar, sous la présidence du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall et de son homologue français Emmanuel Macron.



Les accords signés concernent plusieurs autres secteurs, dont une convention de financement d’un montant de près 40 millions euros (26 milliards FCFA), pour un appui budgétaire sous forme de don au secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal.



Il s’agit également d’un accord de coopération en matière de volontariat international, ainsi qu’un protocole financier pour la fourniture d’énergie et l’installation de 50.000 lampadaires solaires.



A Diamniadio, les présidents sénégalais et français ont coprésidé la 3è conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (PME), qui a réussi à collecter 2,3 milliards dollars US.