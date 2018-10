Le Sénat américain confirme la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême

Le Sénat américain a confirmé, samedi, la nomination du candidat de la Maison Blanche à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, donnant au président Donald Trump une victoire politique importante, un mois avant les élections cruciales de mi-mandat de novembre.



Les Sénateurs ont voté la nomination de Kavanaugh avec 50 voix pour et 48 contre, mettant ainsi fin à une bataille politique acharnée qui faisait rage depuis des mois après que le juge Anthony Kennedy eut annoncé, fin juin dernier, sa retraite de la Cour suprême, la plus importante institution judiciaire des Etats-Unis.



La nomination de Kavanaugh avait dégénéré en lutte partisane presque immédiatement après que le président Trump ait annoncé son nom le 9 juillet. Sa nomination a également fait couler beaucoup d'ancre dans la presse et les médias américains sur fond d’accusations d’abus sexuel contre lui et de l’opposition des élus démocrates.