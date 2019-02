Le Secrétaire d'Etat américain entamera une tournée européenne du 11 au 15 février

Selon le porte-parole adjoint du département d’Etat Robert Palladino, M. Pompeo arrivera à Budapest, en Hongrie, le 11 février où il rencontrera le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la Défense, ainsi que des représentants de la société civile, afin de discuter de nombreux sujets de relations bilatérales, dont la coopération en matière de défense, d’énergie, de sécurité régionale, de soutien à l’Ukraine et des moyens de contrer l’influence de la Chine et de la Russie et de consolider l’alliance occidentale.



Le 12 février, le secrétaire d’Etat rencontrera à Bratislava, en Slovaquie, le président slovaque et des membres de son gouvernement afin de s’entretenir notamment des relations de sécurité entre les deux pays, a précisé M. Palladino.



Le jour-même, M. Pompeo se rendra à Varsovie pour rencontrer son homologue polonais afin de d’échanger sur les questions sécuritaires et énergétiques, a fait savoir le porte-parole adjoint, notant que le secrétaire d’Etat participera à la rencontre ministérielle pour la promotion d’un avenir de paix et de sécurité au Moyen Orient.



Cette rencontre, a-t-il précisé, est abritée conjointement par les Etats-Unis et la Pologne les 13 et 14 février dans la capitale polonaise, avec la participation attendue de plus de 40 pays.



M. Palladino a ajouté que le secrétaire d’Etat se rendra ensuite à Bruxelles où il s’entretiendra avec la haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.



"Le secrétaire et la haute représentante discuteront de nos efforts communs pour restaurer la démocratie au Venezuela et soutenir le président vénézuélien par intérim Guaido et l’Assemblée nationale, ainsi que l’importance de renforcer la sécurité européenne et de s’adresser aux menaces posées par l’Iran et la Russie", a révélé M. Palladino.



Enfin, a-t-il poursuivi, M. Pompeo se rendra en Islande le 15 février pour rencontrer le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères afin de discuter de questions sécuritaires dans le Nord de l’Atlantique au moment où l’Islande s’apprête à présider le Conseil de l’Arctique.