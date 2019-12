Le Salvador salue le rôle du Roi Mohammed VI pour garantir "la stabilité et la sécurité de la région"

Le gouvernement salvadorien salue “les efforts consentis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de garantir la stabilité et la sécurité de la région”, indique la déclaration publiée au terme de la réunion tenue, jeudi à Rabat, entre la responsable salvadorienne et le ministre des Affaires Étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, M. Nasser Bourita.



Le Salvador tient également à louer “le rôle important de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, notamment les efforts menés en faveur du dialogue inter-religieux, la tolérance et les valeurs de paix”, ajoute la déclaration, faisant remarquer que la visite réalisée au Maroc les 30 et 31 mars 2019 par le Pape François et les différents messages de paix transmis par le Souverain Pontife lors des activités officielles menées, “sont une autre preuve de l’esprit d’ouverture et de tolérance du Maroc”.



M. Bourita a exprimé, au nom du Royaume du Maroc, les "vives félicitations pour la transparence et la responsabilité ayant marqué les élections générales au Salvador et qui ont permis de consacrer Son Excellence M. Nayib Bukele comme Président de la République", et a mis en exergue les avancées importantes réalisées par le nouveau gouvernement de la République du Salvador afin de garantir la sécurité, la stabilité ainsi que le développement économique et social du pays.



Au sujet des relations bilatérales, les deux ministres ont souligné l'importance de “développer les relations sectorielles de coopération” entre les deux pays, indique la déclaration conjointe, qui relève également l'engagement des deux parties à coordonner leurs efforts en ce sens.



Dans le cadre d’une “coopération Sud-Sud effective”, le Maroc a décidé d’accorder au Salvador “un soutien technique et financier pour développer une coopération sectorielle qui couvre plusieurs domaines d’intérêt commun” énoncés dans la Lettre d’intention pour la coopération quadriennale entre la République du Salvador et le Royaume du Maroc, poursuit le document.



Il s'agit des consultations politiques, de la diplomatie, de la formation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse, de la coopération technique (formation professionnelle, agriculture, santé, eau et électricité, énergies renouvelables, appui aux micros, petites et moyennes entreprises, tourisme et artisanat) du développement humain, de la coopération en matière de sécurité, de l’appui aux projets de développement et de l’échange de visites, selon la déclaration conjointe.



D'autre part, les deux parties ont souligné que la diplomatie culturelle constitue un pilier important des relations entre les deux peuples, et mis en exergue l’importance de la coopération dans ce domaine, ainsi que leur engagement à la promouvoir davantage, au bénéfice du rapprochement entre les deux peuples.



Par ailleurs, Mme Hill Tinoco et M. Bourita ont également exprimé leur engagement à élargir leur collaboration dans le cadre de la coopération Sud-Sud “sur la base du constat que le Maroc constitue un pont naturel entre l'Amérique latine et le monde arabo-africain, et que la République du Salvador représente une porte d'entrée et une plate-forme vers l'Amérique centrale”.



Le document note que la rencontre entre Mme Hill Tinoco et M. Bourita s'inscrit dans le cadre d’un dialogue politique marqué par la volonté des autorités des deux pays de renforcer les relations bilatérales et de donner une forte impulsion à la coopération dans différents domaines d'intérêt commun, conformément aux orientations du Roi Mohammed VI exhortant à la mise en œuvre d’une coopération Sud-Sud effective.