Le Salvador retire sa reconnaissance de l'auto-proclamée "RASD"

Le Salvador a décidé de retirer sa reconnaissance de la pseudo "RASD", et de soutenir l'intégrité territoriale du Maroc, a annoncé samedi le gouvernement salvadorien.



"Le Gouvernement du Salvador informe le Gouvernement du Royaume du Maroc de sa décision de retirer sa reconnaissance de la "RASD" et de rompre tout contact avec cette entité", a annoncé le gouvernement salvadorien dans un communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita et son homologue salvadorienne Alexandra Hill Tinoco, en présence du président du Salvador, Nayib Bukele.



"Cette décision sera notifiée à l'Organisation des Nations Unies et aux Organisations régionales concernées", souligne le communiqué conjoint.



De même, "le Gouvernement du Salvador soutient l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté nationale, ainsi que son initiative d’autonomie comme seule solution à ce différend régional", conclut le communiqué conjoint.