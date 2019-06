Le SNPM tient à Marrakech son 8ème congrès national

Les travaux du 8ème congrès national du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), organisé sous le thème "L'éthique et la liberté de la presse, fondement du professionnalisme", ont été ouverts vendredi à Marrakech.



Lors de la séance d’ouverture de ce congrès de deux jours, marquée par la présence du secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication (département de la communication), Mustapha Timi, et de M. El Hachmi Nouira, du syndicat tunisien de la presse, le président du SNPM, Abdellah El Bakkali a indiqué que la scène médiatique nationale a connu, durant la période comprise entre le précédent et l’actuel congrès, de grandes mutations à tous les niveaux, rappelant l’autorégulation des médias, et la promulgation de plusieurs lois relatives à la presse, à l’édition et à l’audiovisuel qui ont apporté d’importantes réformes.



Rappelant l’élection du candidat du Syndicat, Younès Moujahid, à la tête de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), M. El Bakkali a exprimé sa grande fierté de la teneur du message de félicitations adressé par SM le Roi Mohammed VI à M. Moujahid, tout en affirmant l’engagement total du Syndicat à se conformer aux significations et signaux forts contenus dans le message Royal, notamment en ce qui concerne la défense de la liberté de la presse et des droits des journalistes.



De son côté, le président du conseil national de la presse, Younès Moujahid a souligné que le message de félicitations que lui a adressé SM le Roi était sans ambages dans sa finalité et ses significations, puisque le message Royal a évoqué le militantisme syndical et les droits des journalistes et souligné la présence d’une presse marocaine forte et cohérente.



M. Moujahid a indiqué que les journalistes et les professionnels ont, ainsi, une grande responsabilité à assumer pour être à la hauteur des attentes du Souverain et de l’ensemble de la société.



Il a aussi relevé que ce 8ème congrès national se tient dans une conjoncture mondiale marquée par de multiples défis à relever par le corps journalistique, dont la fermeture de plusieurs journaux en papier, les problématiques relatives aux contrats et les assassinats et agressions dont les journalistes sont victimes à travers le monde.



Figurent à l’ordre du jour de ce congrès, l’examen et l’adoption des rapports moral et financier ainsi que l’élection du conseil national fédéral, du président et des membres du bureau exécutif.