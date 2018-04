Le SIAM est une occasion pour donner "une image réelle" de l’agriculture marocaine (Akhannouch)

Le SIAM constitue désormais un rendez-vous annuel pour les agriculteurs pour s’informer des nouveautés dans le domaine agricole afin d’améliorer, de valoriser et de commercialiser leurs produits, a indiqué M. Akhannouch à la presse, en marge d'une visite, mercredi à Meknès, pour s'informer de l'état d'avancement des préparatifs pour la 10-ème édition des Assises de l’Agriculture et la 13-ème édition du SIAM , qui se dérouleront du 23 au 29 avril courant dans la cité ismaélite.



Ce salon, l’un des plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux opérateurs du secteur, ambitionne cette année d'attirer plus de 800.000 visiteurs, a souligné le ministre qui était accompagné lors de cette visite du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar.



Les Pays-Bas qui sont dotés d’un réseau logistique de premier plan et représentent l’une des places centrales du commerce européen et mondial pour les produits agricoles, seront l’invité d’honneur de cette édition, a-t-il rappelé.



De son côté, le commissaire du SIAM, Jaouad Chami a souligné que les préparatifs vont bon train pour garantir le bon déroulement de cette messe de l'agriculture nationale, notant que le Salon a doublé sa superficie au niveau de tous les pôles.



La 13-ème édition du SIAM connaîtra la participation de 70 pays étrangers et l’organisation de 32 colloques qui seront animés par des experts et chercheurs marocains et étrangers, a précisé M. Chami.



Ce Salon initié cette année sous le thème "Logistique et marchés agricoles ", sera déployé sur une superficie de 180.000 m² dont 87.000 couverts.



Le SIAM qui devrait accueillir plus de 1.400 exposants est organisé autour de 9 pôles à savoir le "Pôle Régions ", le "Pôle Sponsors et Institutionnels ", " le Pôle International ", "le "Pôle Agro-fourniture ", " le Pôle Nature et Vie", " le Pôle Produits ", "le Pôle Produits du Terroir ", "le Pôle Elevage " et "le Pôle Machinisme".