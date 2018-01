Le SG de l’Onu visite l’exposition sur la contribution du Maroc aux opérations de paix et de sécurité en Afrique

Le Secrétaire-général de l’Onu, Antonio Guterres, a visité, dimanche, l'exposition sur la contribution du Maroc aux opérations de paix et de sécurité et à l’action humanitaire en Afrique, organisée en marge du 30è sommet de l’Union africaine (UA), qui se tient au siège du bloc panafricain, à Addis-Abeba.



Accompagné par le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, M. Guterres a suivi des explications sur cette exposition données par des officiers de l’Etat-major général des Forces Armées Royales (FAR).



L’exposition, organisée par la Direction de l’histoire militaire de l’Etat-major Général des FAR et qui durera jusqu’à la fin du sommet de l’UA, met en exergue l’expérience et l’expertise acquises par le Maroc, pendant plus d’un demi-siècle, dans le domaine de la paix, de la sécurité ainsi que de l’assistance humanitaire, notamment à travers le déploiement de contingents et d’hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne des FAR et l’acheminement des aides humanitaires directes au profit des populations des pays Africains.