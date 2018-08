Le SG de l'ONU nomme l'Indien Satya Tripathi nouveau chef du bureau du PNUE à New York

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé lundi la nomination de l'Indien Satya S. Tripathi, au poste de Sous-Secrétaire général et chef du Bureau du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) à New York.



Il succédera à Elliott Harris, de Trinité-et-Tobago, à qui le Secrétaire général est reconnaissant pour son leadership et son dévouement durant son mandat, indique un communiqué de M. Guterres.



M. Tripathi est depuis 2017 conseiller principal du Programme de développement durable à l'horizon 2030 du PNUE. Économiste du développement et avocat avec plus de 35 ans d'expérience, il a travaillé pour les Nations Unies depuis 1998 en Europe, en Asie et en Afrique sur des missions stratégiques en développement durable, droits de l’homme, gouvernance démocratique et affaires juridiques.



Auparavant, il était directeur et chef de secrétariat du Bureau des Nations Unies pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD) -coordination en Indonésie-, ainsi que coordonnateur des Nations Unies pour le relèvement après le tsunami et les efforts de redressement post-conflit à Aceh et à Nias. Il a participé en 2004 à la présidence des Comités des lois et traités pour les négociations sur l’unification de Chypre, sous la médiation des Nations Unies.



Au début de sa carrière, il a été chercheur émérite sur la gouvernance des ressources naturelles au World Agroforestry Centre et au Conseil consultatif mondial sur les forêts du Forum économique mondial.