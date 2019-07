Le Rwanda décide d'ouvrir son ambassade au Maroc

Le Rwanda a décidé d’ouvrir prochainement son ambassade au Maroc, a annoncé mardi un communiqué officiel émanant du bureau du Premier ministre.



"Le président rwandais, Son Excellence Paul Kagame, a procédé à la nomination de cheikh Saleh Habimana en tant que nouvel ambassadeur du Rwanda à Rabat", indique le communiqué.



Ancien mufti de la République du Rwanda (2001-2011), cheikh Saleh Habimana a été, jusqu'à sa nouvelle nomination, ambassadeur en Egypte, où il sera remplacé par Alfred Kalisa.



Cette nouvelle nomination intervient quelques jours seulement après la visite effectuée à Kigali par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Nasser Bourita, au cours de laquelle il avait remis un message de SM le Roi Mohammed VI au président rwandais.



Les relations entre le Maroc et la République du Rwanda ont connu un tournant après les visites effectuées par le président Paul Kagame au Maroc, en juin 2016 et par le Roi Mohammed VI au Rwanda, en octobre de la même année.



Lors de la visite royale à Kigali, 23 accords bilatéraux ont été signés dans le but de contribuer au développement des deux pays.



En mars dernier, une série d’accords bilatéraux touchant plusieurs domaines ont été signés entre Rabat et Kigali dans le cadre de la première session de la Grande commission mixte entre les deux pays.



Le gouvernement rwandais a également annoncé la création de deux nouvelles ambassades au Qatar et au Ghana, portant à 39 le nombre des représentations diplomatiques rwandaises à l’étranger, dont 16 en Afrique.