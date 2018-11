Le Rwanda classé 5è pays au monde en termes de promotion des énergies renouvelables

Le Rwanda a effectué un bond de 11 places par rapport à ses performances de l'année écoulée, précise l’étude de BNEF, présentée en marge des travaux du Forum africain de la croissance verte, "Africa Green Growth Forum", qui se tient du 26 au 30 novembre à Kigali, au Rwanda.



Parmi les facteurs qui ont contribué à cette bonne performance, figure notamment la croissance du marché interne de solutions off-grid (hors réseau).



"En 2017, plus de 185.000 systèmes solaires domestiques et près de 300.000 lampes solaires ont été distribués à travers le pays", peut-on lire dans ce rapport qui note que la compagnie électrique nationale, la Rwanda Energy Group, a été très coopérative en établissant des zones de démarcation, spécifiquement pour l’implantation des solutions d’off-grid.



"Une mobilisation qui entre dans le cadre des ambitions gouvernementales d’électrifier 48% des personnes grâce au off-grid d’ici à 2024", relève l’étude.



Au cours des 7 dernières années, le taux d’électrification national a quadruplé, passant de 10% en 2010 à 40% en 2017. Le pays désire atteindre l’accès universel à l’énergie, d’ici à 2024.



Par ailleurs, le rapport Climatescope révèle que les pays émergents sont les chefs de file de la transition mondiale vers l'énergie propre, précisant qu’en 2017, les pays émergents ont installé 114 GW (gigawatts) de nouvelles capacités de production d'énergies "zéro carbone", quasiment deux fois plus que les pays développés de l'Organisation de coopération et de développement économiques (63 GW).



Dans le Top 10 du classement 2018 figurent le Chili, l'Inde, la Jordanie, le Brésil, le Rwanda, les Philippines, la Chine, le Mexique, le Pérou et la Thaïlande.



Le rapport Climatescope est une étude interactive qui évalue les conditions d’investissements et les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que les investissements liés au climat dans le monde entier.



L’étude permet d’avoir une vue d’ensemble de l’économie de l’énergie propre y compris les politiques publiques et les stratégies de financement. L’étude dresse le profil d’une centaine de pays dans le monde et évalue leur capacité à attirer des capitaux pour des sources d’énergie à faible émission de carbone.