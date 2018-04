Le Royaume-Uni prêt à participer à une intervention militaire (BBC)

Le Royaume-Uni se tient prêt à participer à une intervention militaire en représailles à l'attaque chimique commise en Syrie, rapporte mercredi la BBC sans identifier ses sources.



En cas d'intervention militaire, la Première ministre britannique, Theresa May, ne solliciterait pas l'aval du Parlement, affirme également la BBC.



Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn avait estimé plus tôt que Westminster devrait avoir son mot à dire en cas d'action militaire en Syrie.



Sollicité par Reuters, le porte-parole de Theresa May a refusé de commenter les informations de la BBC.



Donald Trump a laissé entendre mercredi qu'une intervention militaire était imminente en Syrie après l'attaque au gaz toxique, imputée au régime syrien, contre la ville rebelle de Douma, dans la Ghouta orientale.