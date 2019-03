Le Roi et le pape visitent l'Institut Mohammed VI de la formation des imams, morchidates et morchidines

Le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, Sa sainteté le pape François ont visité, samedi à Rabat, l'Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, fer de lance de l'islam modéré et de juste milieu prôné par le souverain.



A l'Institut, le Roi et le pape ont écouté les témoignages d'étudiants, dont Abouakar Midouche, 25 ans, qui a décidé de devenir imam après les attentats à Paris en 2015.



"J'ai pris conscience qu'il fallait que des voix s'élèvent et que des hommes s'engagent contre cette idéologie de la mort", explique-t-il.



Un concert de musiques puisées dans le répertoire des trois religions monothéistes, était également prévu.