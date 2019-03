Le Roi Mohammed VI reçoit de nouveaux ambassadeurs étrangers

l s'agit de :



- Nikolaj Harris, ambassadeur du Danemark;



- Klaus Kogeler, ambassadeur d'Autriche;



- Niklas Kebbon, ambassadeur de Suède;



- Khaleed Fath Arrahman Omar Mohamad, ambassadeur du Soudan;



- Mara Durufour, ambassadeur du Panama;



- Saffie Lowe Ceesay, ambassadeur de la Gambie;



- Ahmet Aydin Dogan, ambassadeur de la Turquie;



- Oktay Sudef Oglu Gurbanov, ambassadeur d'Azerbaïdjan;



- Abdellah Ben Saad Ben Mohamed Al Ghariri, ambassadeur d'Arabie Saoudite.



Le Souverain a également reçu Boriana Ivanova Simeonova et Maria Fernanda Canas, respectivement ambassadeurs de Bulgarie et d'Argentine, venues prendre congé au terme de leurs missions dans le Royaume.



A cette occasion, le Roi a décoré du Wissam Alaoui (classe exceptionnelle) Boriana Ivanova Simeonova, et du Wissam Alaoui de 2e classe (commandeur), Maria Fernanda Canas.