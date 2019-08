Le Roi Mohammed VI reçoit à Al-Hoceima Abdelfattah Louarak, Inspecteur Général des FAR

Le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major général des Forces Armées Royales (FAR), a reçu, mardi à la Résidence Royale à Al-Hoceima, le Général de Corps d'Armée, Abdelfattah Louarak, Inspecteur général des FAR, qui a remis au Souverain un livre intitulé "Les Forces Armées Royales, la Marche de la fidélité et l’esprit du renouveau", qui traite de l’action royale permanente en faveur de la modernisation de cette valeureuse institution.



Cet ouvrage met en exergue l’action entreprise durant ces vingt dernières années par le Roi pour la transformation et le développement des Forces Armées Royales, en veillant à la modernisation de ses équipements, au renforcement de ses aptitudes capacitaires, à l’amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel et à la promotion de son rayonnement à l’international.



Élaboré en collaboration avec toutes les composantes des FAR (Gendarmerie Royale, Garde Royale, Marine Royale et Forces Royales Air ...), cet ouvrage est une excellente illustration, où l’écrit se joint à l’image, pour mettre en lumière et surtout immortaliser l’œuvre d'innovation entreprise par le Roi, qui a toujours veiller à ce que les FAR soient un corps solidaire, un exemple vertueux d’engagement et de dévouement et une armée professionnelle, moderne et crédible, ouverte sur son environnement continental et international.



Ce livre se décline en six chapitres portant sur les activités du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major général des Forces Armées Royales qui recouvrent le champ d’action militaire dans ses divers et multiples paramètres. Les images qui illustrent cet ouvrage dénotent ainsi de la Haute sollicitude du Roi, mais également des liens de fidélité qui unissent le Souverain et Son Armée, et qui se doublent d’un esprit de renouveau destiné à mettre les Forces Armées Royales à la pointe de la modernité afin de satisfaire aux exigences de la défense de la devise sacrée : Dieu-La Patrie-Le Roi.