Le Roi Mohammed VI offre une cérémonie de Thé en l'honneur du Prince Harry du Royaume Uni et de son épouse

Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR. les Princesses Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, a offert, lundi à la Résidence Royale à Salé, une cérémonie de thé en l’honneur du Prince Harry, Duc de Sussex, et de son épouse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, qui effectuent une visite dans le Royaume.



A cette occasion, le Duc de Sussex a remis au Roi Mohammed VI, un message écrit de la part de la Reine Elisabeth II du Royaume Uni.



Arrivé samedi soir au Maroc pour leur dernier déplacement à l'étranger avant la naissance de leur premier enfant, prévue dans quelques semaines, le couple a focalisé sa visite sur l'éducation, la condition des femmes et l'intégration des jeunes.



Le couple princier a par ailleurs dégusté des spécialités marocaines préparées par des jeunes en difficulté, encadrés par le célèbre chef marocain Moha, à la "villa des Ambassadeurs", une maison d'hôtes réputée de Rabat. Au menu: soupe harira, crêpes "mille-trous" (beghrir) et pastilla, un feuilleté sucré-salé. "C'est délicieux", s'est extasiée la duchesse.



Cette dégustation visait à mettre en valeur des programmes associatifs destinés à des enfants en situation de handicap ou à des orphelins. "Je vous félicite pour votre engagement incroyable", a écrit Meghan Markle dans un livre d'or.