Le Roi Mohammed VI offre un dîner officiel en l'honneur de Felipe et Letizia d'Espagne

Le Roi Mohammed VI accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et des Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, a offert, mercredi au Palais Royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur du Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d'Espagne.



Ont été conviés à ce dîner, les membres de la délégation officielle accompagnant les Souverains espagnols, le Chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, le ministre d'Etat chargé des Droits de l'Homme, les Conseillers du Roi, les membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.



Au terme de ce dîner, le Roi Mohammed VI a pris congé de ses illustres hôtes, le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia.