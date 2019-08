Le Roi Mohammed VI offre au Maroc un nouveau "deal social et politique véritablement révolutionnaire" (Jean-Paul Carteron)

Le Roi Mohammed VI offre au Maroc un nouveau "deal social et politique véritablement révolutionnaire, devançant, comme il le fait toujours, toutes les évolutions en cours", a affirmé le fondateur et président d'honneur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron.



"Conscient du sentiment d’injustice pouvant être ressenti par certains devant la rapidité d’un progrès économique et industriel qui bouscule pas mal de choses, SM le Roi propose très justement un nouveau contrat social emportant l’adhésion globale de l’État, des forces vives incluant le secteur privé, des formations politiques et des syndicats, des associations, ainsi que de l’ensemble des citoyens", a souligné M. Carteron dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours royal du 20 août.



Cette vision, a-t-il dit, est essentielle et combien rassurante pour tout un peuple parti à la conquête du progrès et du succès économique et social.



"Il est vrai que c’est chaque jour que les Marocains, sous la conduite de leur Souverain, mènent la bataille du progrès et du développement", a ajouté M. Carteron, relevant que cette bataille est un challenge très difficile "car c’est le citoyen, tous les citoyens, qui doivent être placés au centre du processus de développement alors que ce même développement économique crée parfois des inégalités mal ressenties et semble oublier certains".



"C’est en cela que le discours de SM le Roi est structurant lorsqu’il affirme que les affaires du pays doivent être traitées dans le cadre d’une approche participative et inclusive et garantir l’implication de tous", a-t-il dit, ajoutant que "cet effort doit être maintenu sans relâche".



De l'avis du fondateur du Forum Crans Montana, SM le Roi "ressent l’évolution des événements, les devance et ouvre chaque jour de nouvelles avenues". "Cette vision, ce courage, cette détermination sont le gage d’un avenir brillant et prometteur", a-t-il conclu.



Le Forum Crans Montana est une Organisation internationale non gouvernementale créée en 1986 avec pour mission de contribuer au renforcement de la coopération internationale en favorisant les bonnes pratiques et en permettant un dialogue permanent entre les secteurs public et privé. Le Forum organise plusieurs événements de renom, dont un rendez-vous annuel à Dakhla avec la participation de décideurs de haut niveau afin d'aborder les enjeux politiques, sociaux, économiques et sécuritaires de l'heure.