Le Roi Mohammed VI offre à Rabat un dîner en l’honneur d'Ivanka Trump, présidé par la Princesse Lalla Meryem

Le Roi Mohammed VI a offert, jeudi à Rabat, un dîner en l’honneur de Mme Ivanka Trump, Conseillère du président américain Donald Trump, présidé par la Princesse Lalla Meryem. Ont été conviés à ce dîner M. André Azoulay, Conseiller du Roi, et plusieurs membres du gouvernement.



Mme Ivanka Trump était arrivée mercredi à l’aéroport Rabat-Salé pour une visite dans le Royaume, au cours de laquelle elle doit avoir une série d’entretiens avec des responsables marocains à Rabat et à Casablanca.



Dans ce cadre, Mme Ivanka Trump a procédé, jeudi à Sidi Kacem, au lancement d’une campagne d’appui à l’opération de melkisation visant l’appropriation des terres soulaliyates, dans le cadre de l’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), lancée par le président américain. Elle a également présidé, en compagnie du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, la cérémonie de signature d’un accord de coopération entre le Royaume du Maroc et la Millennium Challenge Corporation (MCC), portant sur la mise en œuvre du projet de gouvernance du foncier.



La visite de Mme Ivanka Trump dans le Royaume porte notamment sur la promotion de l’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), visant à aider à l’émancipation économique de 50 millions de femmes à l’horizon 2025.