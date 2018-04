Le Roi Mohammed VI nomme de nouveaux ambassadeurs

Le roi Mohammed VI a reçu, vendredi au Palais Royal de Rabat, plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume auxquels le Souverain a remis leurs dahirs de nomination.





Voici les ambassadeurs nommés par le roi:



- Mustapha Mansouri, Ambassadeur au Royaume d’Arabie Saoudite



- Aziz Mekouar, Ambassadeur en République populaire de Chine et en Mongolie



- Hamid Chabar, Ambassadeur en République islamique de Mauritanie



- Karima Benyaich, Ambassadeur au Royaume d’Espagne



- Faouz El Achabi, ambassadeur en Ukraine et en Géorgie



- Soraya Othmani, Ambassadeur au Canada



- Hanane Saâdi, Ambassadeur en République Tchèque



- Othmane Bahnini, Ambassadeur en République du Portugal



- Mohamed Farhat, Ambassadeur en République de Ghana



- Boughaleb El Attar, Ambassadeur en République de Cuba.



- Omar Zniber, Ambassadeur Représentant Permanent auprès de l’Office des Nations Unies à Genève



- Mohamed Aarouchi, Ambassadeur Représentant permanent auprès de l’Union africaine



Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du Chambellan du Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.