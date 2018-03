Le Roi Mohammed VI ne cesse d'œuvrer pour la promotion de la paix et la consécration du dialogue interreligieux (Total News)

Le Roi Mohammed VI ne cesse d'œuvrer pour la consécration du dialogue interreligieux et la promotion de la paix et du respect des droits de l'homme, écrit l'agence de presse argentine indépendante "Total News".



Dans un article de l'écrivain Adalberto Carlos Agozino, "Total News" souligne que le message de vœux et de félicitations adressé par le Souverain à Sa Sainteté le Pape François à l'occasion du cinquième anniversaire de son Pontificat, revêt une grande importance eu égard aux principes de modération et d'harmonie adoptés par le Royaume.



Selon cet universitaire, politologue et expert argentin en sciences politiques et en affaires stratégiques, ce Message Royal adressé à Sa Sainteté le Pape représente un appel à la compréhension mutuelle, notamment en ces temps difficiles où certains cherchent à altérer l'image de l'Islam en adoptant des interprétations erronées véhiculant haine et violence.



Et d'ajouter que le Maroc a consacré une longue tradition dans le domaine de la tolérance et de l'acceptation des différences religieuses, rappelant la grande protection dont avait entouré Feu Mohammed V les Marocains de confession juive pendant le protectorat français sous le régime de Vichy.



Dans le même contexte, l'auteur a noté que Feu le Roi Hassan II, a suivi la même approche, en recevant en 1985, le Pape Jean-Paul II, lors de la visite de Souverain Pontife au Royaume.



Pour sa part, le Roi Mohammed VI perpétue cette tradition profondément enracinée dans le Royaume du Maroc, souligne l'auteur argentin, notant que le Souverain a réitéré dans Son message au Pape Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec Sa Sainteté le Pape François pour la consécration des valeurs de dialogue, de coexistence et de communication entre les différents peuples et civilisations.