Le Roi Mohammed VI félicite Rafael Mariano Grossi suite à sa nomination Directeur général de l'IAEA

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Rafael Mariano Grossi à l'occasion de sa nomination au poste de Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA).



Dans ce message, le Roi exprime à M. Grossi Ses félicitations chaleureuses et Ses vœux sincères de succès dans ses nobles fonctions.



Le Souverain affirme que la nomination de M. Gossi à la tête de cette importante institution internationale témoigne de la confiance dont il jouit auprès des États membres et constitue une reconnaissance pour sa riche expertise professionnelle, laquelle permettra d'améliorer la performance de l'Agence et de remplir sa noble mission en vue de soutenir les efforts déployés pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer le soutien continu du Royaume aux diverses initiatives et actions entreprises par l'Agence, en particulier celles visant à renforcer le système mondial de sécurité nucléaire et à promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, pour en faire un moteur de développement global et durable dans le monde plutôt qu'une menace pour la sécurité internationale.