Le Roi Mohammed VI félicite Macky Sall à l'occasion de sa réélection Président du Sénégal

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Macky Sall, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Sénégal.



Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, au président du Sénégal Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux sincères de complète réussite pour ce nouveau mandat.



"Votre réélection, dés le premier tour, est un vibrant hommage rendu par le peuple sénégalais frère à vos qualités personnelles et à votre engagement résolu au service de son progrès social et économique. Elle témoigne également de son adhésion à vos choix politiques et de la considération qu'il porte aux importantes réalisations engrangées par votre pays, sous votre conduite éclairée", souligne le Roi.



Le Maroc et le Sénégal sont unis, non seulement par un partenariat d'exception mais aussi et surtout par des liens historiques d'amitié fraternelle et de solidarité agissante, se félicité le Souverain, réaffirmant Sa ferme et constante détermination à œuvrer de concert avec M. Macky Sall en vue de porter le partenariat maroco-sénégalais au plus haut niveau, pour le plus grand bien des deux pays frères et au service d'un développement global et durable du continent africain.