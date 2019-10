Le Roi Mohammed VI félicite Kais Saïed suite à son élection président de la Tunisie

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Kais Saïed, suite à son élection président de la République de Tunisie.



Dans Son message, le Souverain exprime au président tunisien Ses Chaleureuses Félicitations et Ses Sincères Vœux de succès dans ses missions.



A cette occasion, le Roi salue la réussite de ces échéances électorales présidentielles qui, tout en traduisant l'engagement constant du peuple tunisien à la poursuite du processus réussi d'assoir l’État de droit et des institutions, "reflète la grande confiance que le peuple tunisien a placée en vous, en reconnaissance de vos sentiments de patriotisme sincère et de votre attachement indéfectible à servir ses intérêts suprêmes".



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa ferme volonté d’œuvrer de concert avec le président tunisien en vue de renforcer les relations de coopération distinguées liant les deux pays, et de les hisser au niveau des liens forts de fraternité existant entre les deux peuples frères pour répondre à leurs aspirations à davantage de solidarité, de complémentarité et de développement commun.