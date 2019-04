Le Roi Mohammed VI félicite Habib El Malki suite à sa réélection président de la Chambre des représentants

Dans ce message, le Roi exprime à M. El Malki ses félicitations et ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions.



"Le renouvellement de confiance, dont vous avez joui de la part des membres de la chambre des représentants, vous incitera à continuer les efforts pour améliorer le rendement de la première chambre, au niveau de la législation, du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques, ainsi qu’aux niveaux diplomatique et parlementaire", écrit le Souverain, ajoutant que cette confiance incitera aussi M. El Malki à améliorer la pratique de la Chambre des représentants pour servir l’intérêt général et défendre les causes suprêmes de la Patrie.



A cette occasion, le Roi implore le Très-Haut d’accorder succès au président de la première chambre du parlement ainsi qu’à tous les membres de cette institution pour mener à bien leurs missions.