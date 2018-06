Le Roi Mohammed VI accomplit la prière de l'Aïd Al-Fitr à la Mosquée Ahl Fès à Rabat

Après la prière de l'Aïd, l'Imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que les croyants ont baigné, tout au long du mois de Ramadan, dans un climat de piété, de spiritualité, de bénédiction divine et de recueillement, ajoutant qu'il s’agit d’un moment inégalé de vie spirituelle et de purification des âmes et des corps avec d’immenses promesses de récompenses divines.



Ce mois sacré se distingue au Maroc par les causeries religieuses que préside le Roi Mohammed VI a ajouté l’Imam, notant que ces rencontres scientifiques représentent désormais une source de rayonnement intellectuel et civilisationnel qui contribue à la diffusion de l’image réelle de l’Islam et de ces nobles valeurs et préceptes.



Le Roi a, par la suite, été salué par les Chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au Souverain.



Le Roi a par la suite regagné le Palais royal sous les acclamations des citoyens qui s'étaient massés le long du trajet du palais royal.



Le souverain a ensuite reçu au Palais royal les vœux notamment du chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers royaux, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles ainsi que des officiers supérieurs de l’état-major général des Forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.