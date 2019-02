Le Roi Felipe VI et la Reine Letizia reçoivent à Rabat des écrivains marocains d'expression espagnole

Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia d'Espagne ont reçu, jeudi à Rabat, un nombre d'écrivains marocains ainsi que des spécialistes en études hispaniques.



Cette rencontre est une reconnaissance de la valeur de la langue comme outil primordial pour favoriser la connaissance et la fraternité entre les peuples, et reflète l'importance des liens solides qui unissent le Maroc et l'Espagne. A cette occasion, le directeur de l'Académie royale espagnole, Santiago Muñoz Machado, a décerné une attestation de membre correspondant au sein de cette institution à Hossain Bouzineb, faisant de ce spécialiste en études hispaniques le premier marocain à devenir membre de l'Académie. L'institution avait approuvé cette nomination lors de son assemblée générale du 7 février 2019.



Le statut de membre correspondant permet de participer aux réunions des assemblées générales de l'Académie, durant lesquelles sont traitées des questions de littérature et de langue.



Les écrivains et les spécialistes en études hispaniques reçus par le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, dont des femmes, ont publié des travaux littéraires ou se sont distingués grâce à leurs recherches sur la langue et la littérature espagnoles. Ont été conviés à cette rencontre les écrivains Abderrahman El Fathi, Larbi El Harti, Nisrin Ibn Larbi et Aziz Tazi, en plus de nombre de spécialistes en études hispaniques, dont Aziza Bennani, Fatiha Benlabbah, Mohamed Abrighach, Mustapha Adila, Ahmed Benramdane ainsi que Hossain Bouzineb.



Cette rencontre est l'occasion pour donner un nouvel élan à la langue et la culture espagnoles, ainsi que pour renforcer leur présence et leur position, en plus de reconnaitre le parcours des spécialistes marocains en études hispaniques, considérés comme ambassadeurs des relations maroco-esapagnoles, a déclaré à la MAP le directeur du département des études hispaniques à la faculté des lettres de Tétouan, Abderrahman El Fathi.



Elle est également l'occasion de faire entendre les spécialistes en études hispaniques et de renforcer la position de la langue espagnole au sein des établissements marocains d'enseignement, a-t-il ajouté, notant que la visite du Roi Don Felipe VI vient appuyer cette position, surtout avec le déclin des études hispaniques, auxquelles on n'accorde pas assez l'importance nécessaire.



Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Leitizia d'Espagne étaient arrivés mercredi pour une visite officielle de deux jours dans le Royaume, à l'invitation du Roi Mohammed VI.