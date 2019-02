Le Roi Felipe VI et la Reine Leitizia visitent le Mausolée Mohammed V

Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Leitizia d'Espagne ont visité, jeudi, le Mausolée Mohammed V à Rabat, où ils se sont recueillis sur les tombes de feu Mohammed V et feu Hassan II.



A cette occasion, le Roi Felipe VI et la Reine Leitizia ont déposé des gerbe de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains, avant d'observer une minute de silence pour le repos de leurs âmes.



Le Roi Felipe VI et la Reine Dona Leitizia ont, par la suite, signé le Livre d'or du Mausolée.



A leur arrivée au Mausolée, les Souverains espagnols ont été accueillis par M. Abdelhaq Lamrini, historiographe du Royaume et conservateur du Mausolée.



Les Souverains d'Espagne ont entamé mercredi une visite officielle de deux jours au Royaume, à l'invitation du Roi Mohammed VI.