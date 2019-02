Le Roi Felipe VI : "L'Espagne et le Maroc œuvrent pour la consolidation et le renforcement de leur partenariat stratégique"

Lors d’une rencontre avec des membres de la communauté espagnole installée au Maroc, le souverain espagnol a souligné que la visite officielle qu’il a effectuée au Maroc, à l’invitation du Roi Mohammed VI, a été l’occasion de constater de près les efforts déployés par les deux pays dans l’objectif de consolider leur partenariat stratégique qui revêt "une énorme importance tant pour l’Europe que pour le Maghreb".



Dans ce sens, le Roi Felipe VI a mis l’accent sur l’importance de la coopération culturelle entre les deux pays voisins, se félicitant du choix de l’Espagne comme invité d’honneur de la 25ème édition du Salon international du livre et de l’édition de Casablanca (SIEL), l’organisation du programme culturel "Visages" dans plusieurs villes marocaines, ou encore l’exposition de la collection de la Banque d’Espagne au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.



Sur le plan économique, le Roi Felipe VI a rappelé que son pays est désormais le premier partenaire commercial du Maroc, ajoutant que la tenue, plus tôt dans la journée, du Forum économique Maroc-Espagne témoigne de l'excellence des relations économiques entre les deux pays.



Le souverain espagnol a également salué la coopération "précieuse" et "efficace" entre Rabat et Madrid dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, du crime et de l’immigration illégale, insistant sur l’importance de renforcer la coopération dans ces domaines, avec l’appui de l’Union européenne.



Pour le Roi Felipe VI, la solidité des relations bilatérales, affirmée à travers la signature de plusieurs accords lors de cette visite, est une preuve de la complémentarité entre les deux pays et de la nécessité accrue de raffermir la coopération dans différents domaines.



Par ailleurs, le souverain espagnol a invité les membres de la communauté espagnole établie au Maroc à contribuer davantage au rapprochement entre les deux pays voisin et les deux peuples, qui partagent une histoire commune, notamment dans le domaine de l’éducation et de l’apprentissage de la langue espagnole, eu égard au grand nombre d’établissements scolaires espagnols et des instituts Cervantès qu’abrite le Royaume.