Le Roi Don Felipe VI d’Espagne reçoit à Rabat le chef du gouvernement marocain El Otmani

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience, M. El Otmani a indiqué que l’accent a été mis sur l’évolution des relations bilatérales, en affirmant que la visite du Souverain espagnol permettra de donner une forte impulsion à la coopération maroco-espagnole, d’autant plus que onze accords ont été conclus la veille, dont certains revêtent une dimension stratégique pour l’avenir de leurs relations.



L’Espagne se positionne aujourd’hui comme le premier partenaire économique du Maroc, a souligné le chef du gouvernement qui a formé le vœu de voir la coopération bilatérale se consolider davantage dans les domaines liés notamment à la recherche scientifique et à la culture.



Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Leitizia d’Espagne étaient arrivés mercredi pour une visite officielle de deux jours au Royaume, à l’invitation du Roi Mohammed VI.