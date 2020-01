Le Real Madrid privé de Bale et Benzema en Supercoupe d'Espagne

Bale souffre d'une infection de son appareil respiratoire supérieur et une déchirure dans le muscle semi-membraneux par contusion de la jambe gauche a été diagnostiquée à Benzema, indique le Real dans deux communiqués médicaux, publiés sur sa page web.



A cet effet, le duo ne fait pas partie du groupe de joueurs convoqués par Zineddine Zidane pour la Supercoupe d'Espagne qui débutera le 8 janvier pour le Real Madrid par une demi-finale contre Valence. Le vainqueur affrontera le FC Barcelone ou l'Atlético Madrid en finale dimanche.



Eden Hazard et Marco Asensio sont toujours blessés et absents aussi du groupe des merengue. L'autre demi-finale opposera jeudi soir le Barça à l'Atlético Madrid.