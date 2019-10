Le Rallye Aicha des Gazelles se déplace en Chine

Le Rallye Aicha des Gazelles se déplacera, du 22 au 26 octobre en Chine, dans le désert de Naiman, avec la participation de 20 Gazelles de 12 pays différents, indique l’Office National Marocain du Tourisme( ONMT), partenaire titre du Gazelles Morocco China.



"Le Gazelles Morocco China" se donne l’ambition d’adapter le concept unique du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc sur les territoires de Chine, ajoute l'ONMT dans un communiqué, soulignant que l'objectif est de proposer l’expérience "Gazelles" aux équipages chinois, mais aussi de permettre aux participantes expérimentées de se tester dans un nouvel environnement.Un total de 10 équipes composées de pilotes de 12 pays différents s’attaqueront à l’événement de trois jours et mettront leurs compétences à l’essai dans le désert de Naiman, un rude désert, qui constitue un nouveau défi.



Pour le directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, le Maroc a toujours encouragé les initiatives sportives avec de fortes valeurs humaines. Le Rallye Aicha des Gazelles en est ''l’exemple parfait''. ''Une aventure au féminin ou dépassement et épanouissement personnel sont des valeurs aussi importantes que celle d’aller à la rencontre des populations locales'', a-t-il ajouté.



C’est pour cela que l’ONMT a toujours accompagné cet événement et est fier, aujourd’hui, qu’il s’exporte en Chine pour créer "Le Gazelle Morocco China", a-t-il dit, ajoutant que '' Nous en sommes d’autant plus fiers que la Chine est un pays ami du Maroc avec lequel les liens sont très forts et avec lequel nous venons de sceller un important partenariat qui va, sans aucun doute, permettre un développement considérable des flux touristique''.



L’objectif est, dès le lancement, de donner à ce nouvel événement le même niveau d’exigence que le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. La 1ère édition aura lieu au cours du second semestre 2020 et rassemblera 60 équipages de toutes nationalités, dans le désert de Naiman.



Pour la présidente de Maïenga, fondatrice et propriétaire du rallye Gazelle, Dominique Serra, cette aventure promeut et défend l'idée de la femme moderne, ''courageuse, belle, audacieuse, énergique et entreprenante''. Le rassemblement défend également les valeurs liées à l'environnement, à l'éthique, au respect, à la solidarité et au partage, a-t-il poursuivi.



Ainsi, après 30 ans de chemin parcouru, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est devenu une référence et un formidable tremplin pour les femmes de toutes nationalités.