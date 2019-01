Le RN "appelle les Français à se préparer à une année de résistance et de combat"

Le Rassemblement national "appelle les Français à se préparer à une année de résistance et de combat", à laquelle il compte "prendre toute sa part", dans un communiqué jugeant "outrageants pour le peuple" les propos d'Emmanuel Macron lors de ses voeux.



Dans un tweet distinct où elle a présenté ses voeux pour 2019, Marine Le Pen, la présidente du RN, a souhaité "que cette nouvelle année soit synonyme d'espérance et de renouveau", et dit avoir "une pensée pour les gilets jaunes dont la mobilisation ne faiblit pas".



Après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron lundi soir, le RN critique dans son communiqué le maintien du "cap politique" du chef de l'Etat et l'absence de "mot sur les victimes du terrorisme".



"En revanche, pour fustiger les oppositions et les centaines de milliers de manifestants qui expriment depuis des semaines, dans le froid, une profonde souffrance, il n'a pas manqué de mots de division, de mépris, d'hostilité et même empreints de haine", estime le parti, critiquant "des propos outrageants pour le peuple, et stigmatisants pour les Français dans le désarroi".



Le président de la République a ainsi "montré que la fracture profonde entre l'oligarchie et la France n'est pas prête de se refermer et qu'elle va même s'accentuer. Nul doute qu'elle annonce pour lui, comme pour son régime honni, de sombres perspectives", selon le RN.