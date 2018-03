Le Qatar réitére son soutien à la marocanité du Sahara

Les travaux de cette 7e session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie ont été couronnés par la signature de 11 accords, mémorandums d'entente et plans d'action portant sur les domaines de l'agriculture, du commerce, du transport, de l'habitat, des banques et de la finance, de l'enseignement, des médias, des jeunes et de l'artisanat.



A cette occasion, la partie qatarie a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara, soulignant que la résolution de ce conflit régional ne peut se faire que dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale, saluant, au passage, le rôle de leader du Roi Mohammed VI dans la consolidation des piliers du développement durable dans le continent africain, et l'appui aux fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, et ce, de manière à répondre aux aspirations de sa population à davantage de progrès et de prospérité.



De même, la Commission mixte s'est félicitée des étapes importantes franchies par le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), appelant à accélérer le développement de son cadre institutionnel et ses mécanismes de travail sur la base de la vision du Roi Mohammed VI telle qu'elle a été annoncée lors du discours que le Souverain a prononcé au Sommet Maroc-Pays du Golfe qui s'était tenu à Ryad le 20 avril 2016 et qui avait reçu un accueil favorable par les dirigeants des pays du CCG.



Atlasinfo avec MAP